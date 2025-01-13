كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني : خطونا خطوة إيجابية في لقائنا برئيس الجمهورية لكننا لم نلق اليد الممدودة

أكدت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، اليوم الإثنين، حصولها على خطوة إيجابية بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، مشيرة إلى أنها لم تتلق اليد الممدودة.

وقال رئيس الكتلة محمد رعد: "مرة جديدة يأمل البعض في التفكيك والشرذمة والإقصاء تعمدا وكيدية". وتابع: "خطونا خطوة إيجابية في لقائنا برئيس الجمهورية لكننا لم نلق اليد الممدودة".

وأكمل رعد: "من حقهم أن يخوضوا تجربتهم ومن حقنا أن نطلب حكومة ميثاقية".

وقالت مصادر لبنانية، بوقت سابق من اليوم الاثنين، إن القاضي اللبناني نواف سلام نال الأصوات الكافية من البرلمان ليصبح رئيسا لوزراء لبنان