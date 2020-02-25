سوريا - لبنان - فلسطين

مستشفى رفيق الحريري: 32 حالة دخلت قسم الطوارئ للاشتباه بفيروس كورونا


اعلنت قناة "ال بي سي" اللبنانية، الثلاثاء، عن استقبال مستشفى رفيق الحريري 32 حالة 7 منها احتاجت لدخول الحجر الصحي ببس الاشتباه بفيروس كورونا.

وقالت القناة في خبر نشر على موقعها، إن "مستشفى رفيق الحريري الجامعي استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة وقد احتاج 7 منهم إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقويم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".

وأضافت أنه "أجريت فحوص مخبرية لـ18 حالة، وجاءت نتيجتها سلبية، خرجت 3 حالات كانت في منطقة الحجر الصحي اليوم بعد توصيتها بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما وتم تزويدها كل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية"، مشيرة الى أنه "في منطقة الحجر الصحي يوجد حتى اللحظة 8 حالات، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهؤلاء أتت سلبية".

وتابعت أنه "لا تزال الحالة الوحيدة المصابة بفيروس الكورونا المستجد في وحدة العزل وهي في حال مستقرة وتتلقى العلاج اللازم".

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