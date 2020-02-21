نقل جنود أتراك أصيبوا بغارة سورية بإدلب للعلاج داخل تركيا

أعلنت السلطات التركية أن 5 من جنودها أصيبوا إثر غارة جوية سورية في إدلب، أمس الخميس، نقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات داخل الأراضي التركية.

وقال وزير الصحة فخرالدين قوجا، إن الجنود الأتراك الذين أصيبوا بجروح جراء غارة جوية في محافظة إدلب السورية "يتلقون حاليا العلاج في مستشفيات داخل تركيا".

وأضاف في تغريدة له عبر "تويتر": "أسأل الله الرحمة لشهدائنا. لقد بدأنا بمعالجة جنودنا الجرحى على الفور، وأقدم التعازي لشعبنا".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت الخميس في بيان مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين جراء غارة جوية سورية على إدلب.

بدورها، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الجيش السوري أحبط هجوما كبيرا للتنظيمات المسلحة المدعومة من تركيا، على بلدة النيرب، جنوب شرقي حلب، وقد تمكن الجيش من القضاء على المهاجمين ودمر عرباتهم المصفحة ومدرعاتهم.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات "سو 24" الروسية دمرت دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع تابعة لمسلحين اقتحموا مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب، الخميس.

إلى ذلك، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تريد الاشتباك مع العسكريين الروس في محافظة إدلب السورية، لكنها لن تقبل الاقتراحات بشأن نقل نقاط المراقبة التركية في المنطقة.