جريحان بانفجار عبوة داخل سيارة بمنطقة المرجة في دمشق

أصيب شخصان بجروح، الخميس، إثر انفجارعبوة ناسفة داخل سيارة "بيك أب"، في منطقة المرجة في العاصمة السورية دمشق، وفقما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية، إن مواطنين اثنين أصيبا نتيجة الانفجار.

ويعد هذ الانفجار، الثالث من نوعه في أقل من شهر في دمشق، حيث انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة، أول من أمس في منطقة باب مصلى، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص أحدهم حالته حرجة.

كما شهدت العاصمة السورية تفجيرا مماثلا بعبوة ناسفة، قرب فندق الجلاء عند أتوستراد المزة في وقت سابق من هذا الشهر.