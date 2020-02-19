انطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب بعد توقف دام 8 سنوات...

أقلعت أول رحلة جوية على الخطوط السورية من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار حلب الدولي، بعد انقطاع عن استقبال الرحلات الجوية لمدة 8 سنوات.

وقال مدير مطار حلب الدولي، محمد المصري في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ارحب بكم بالمطار، المطار كما هو حال سوريا، تعرض للأزمة وكان مغلقا منذ عام 2012 بسبب الاستهداف الإرهابي المباشر، وهناك أوقات عندما كان شبه محاصر، وكان من الصعب الوصول إلى المطار ومع ذلك العاملين في المطار حافظوا على الجاهزية لاستقبال الرحلات والجهات العاملة موجودة في أماكنها حاليا و جاهزة لتخديم المطار وسنعود لتشغيل المطار على ما كان عليه قبل الأزمة".

وتابع "عمل المطار هو ثمرة من ثمار الجيش العربي السوري والدماء الذكية التي روت الأراضي السورية وحررت الأراضي السورية"، متمنيا تحرير سوريا بأكملها.

وأضاف "إن المناطق حول المطار والتي كان يسيطر عليها المسلحون كانت تشكل خطرا، قائلا "المناطق الريفية حول المطار: جبرين والريف الشرقي لمدينة حلب والأحياء القريبة من المطار حيث كان المسلحون وكان المطار مستهدفا بشكل دائم وبشكل مباشر، حتى الموظفين كانوا مستهدفين في طريق الوصول الى المطار".

وأشار إلى صعوبة الوصول الى مبنى المطار لأن "الاستيراد الحالي كان مغلقا وكان الطريق البديل طويلا جدا ومع ذلك الجيش الرديف هم العاملين في المطار كانوا دائما في جهوزية دائمة واستعداد كامل للحفاظ على المطار وتجهيزات المطار".