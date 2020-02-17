سوريا - لبنان - فلسطين

لاريجاني: "حزب الله" سند للبنان... ولن نسمح لأي دولة بتصنيفه على قائمة الإرهاب


اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، أن لبنان "استطاع بعد تشكيل الحكومة الجديدة أن يعبر مرحلة حساسة"، معلناً عن الاستعداد للتعاون مع الحكومة.

وقال لاريجاني في مؤتمر صحفي، في السفارة الإيرانية في بيروت تابعته سبوتنيك "نحن كأصدقاء للبنان نعلن استعدادنا للمساعدة في كافة القطاعات المتاحة ولكن لا يمكن أن نلزم أحداً بذلك".

وأشار إلى أنه "بإمكان لبنان الاستفادة من تقديمات إيران لحل مشكلة الكهرباء وكذلك في مجال الأدوية".

وشدد لاريجاني على أن حزب الله "ليس إرهابيا، لن نسمح لأي دولة بتصنيفه على قائمة الإرهاب"، لافتاً إلى أن حزب الله "سند للبنان وتصدى للعدوان الإسرائيلي وهو رأس مال كبير للبنان".

وأكد لاريجاني أن "إيران لا تسعى لأي نفوذ ولم ندخل خلسة إلى العراق أو سوريا بل حكومتي الدولتين طلبتا رسمياً من إيران التدخل".

ورأى أن "جريمة اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني تعد جريمة إرهاب ولكنها عملية جبانة ومستنكرة، وأسلوب العملية يدل على ضعف الولايات المتحدة التي لم تستطع أن تحقق أهدافها بأساليب أخرى".

وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني قد وصل مساء أمس، إلى بيروت على رأس وفد رفيع المستوى، آتياً من العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية، التقى خلالها الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والنواب) اليوم وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مساعدة إيران للبنان.

 

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