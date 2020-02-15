سوريا - لبنان - فلسطين

مصادر: أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية التي تستخدمها السفن التركية سقطت في يد إرهابيين


قال مصدر عسكري ودبلوماسي إن منظمة "تحرير الشام" وغيرها من المنظمات الإرهابية وغيرهم من المتسللين، يقاتلون ضد الجيش السوري تحت رعاية القوات التركية.

وأضاف المصدر أن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة الأمريكية التي تستخدمها السفن التركية قد سقطت في أيدي الإرهابيين.

وأوضحت أن منظومة الدفاع الجوي المحمولة الأميركية الموجدة في الخدمة مع القوات التركية وقعت في أيدي الإرهابيين بسبب عمليات الإمدادات التركية.

ولفت المصدر إلى أن "الارهابيين بمنطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا، يستخدمون أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة وهذا هو مصدر القلق الرئيسي اليوم".

وقال المصدر إن أنقرة تنشط بقوة في نقل الأسلحة إلى إدلب في سوريا.

وأضاف المصدر أنه "تحت غطاء زي الجيش تركي يشارك المقاتلون من هيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى في العمليات العسكرية ضد قوات الحكومة السورية".

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مصادر: أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية التي تستخدمها السفن التركية سقطت في يد إرهابيين
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