السيد نصرالله: شهادة الحاج سليماني ولادة جديدة للمقاومة ولمحور وروحية وثقافة المقاومة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان الإدارة الأمريكية "تجاوز الخطوط الحمراء" باغتيالها الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما،

مؤكدا أن "هذا سيضع محور المقاومة وشعوبنا وأمتنا في مواجهة مع الادارة الامريكية، وهذا جديد سيكون على مستوى المنطقة".

وخلال لقاء خاص مع وكالة يونيوز، قال السيد نصرالله إن "المواجهة الأعم قد تأخد اشكالا مختلفة سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية وعسكرية وامنية"، مكررا أن الإدارة الأمريكية هي من فتحت الأبواب للمواجهة.

وأعرب الأمين العام لحزب الله عن اعتقاده بأن "دماء الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي والشهداء معهم بلا شك أعطت دفعا كبيرا ودفقا هائلا لحركات المقاومة".

وأضاف: عندنا في حزب الله، إنها ولادة جديدة للمقاومة ولمحور وروحية وثقافة المقاومة حتى بالنسبة الينا كأشخاص او كثير من شباب المقاومة او الكوادر او القيادات في مختلف الساحات".