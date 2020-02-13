سوريا - لبنان - فلسطين

الحكومة اللبنانية تقرر الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي


عقدت الحكومة اللبنانية أول جلسة لها، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في القصر الجمهوري، لبحث الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد الاجتماع، إن "الاجتماع المالي والاقتصادي الذي عقد قبل الجلسة درس الخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة على أن تتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين ودوليين لدرس هذه الخيارات تمهيداً ليتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".

وأضافت: "درس مجلس الوزراء عددا من النقاط التي أثارها الوزراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتعزيز قدرات وزارة الصحة في اجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا".

وتابعت عبد الصمد قائلة إن "رئيس الحكومة حسان دياب طلب من الوزراء إعداد ملف المشاريع الملحة والضرورية التي من المفترض أن تعرض خلال الزيارات الخارجية أو مع الزوار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان وكذلك مع الجهات المانحة".

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