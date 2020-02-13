سوريا - لبنان - فلسطين

رئيس الحكومة اللبنانية والوزراء يتعهدون بعدم الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة


تعهد رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب، مع الوزيرات والوزراء في حكومته، بعدم الترشح أو دعم أي مرشح بأي شكل من الأشكال في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال بيان لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، "تعهد رئيس مجلس الوزراء د. حسان دياب مع الوزيرات والوزراء بعدم الترشح أو دعم أي مرشح بأي شكل من الأشكال في الانتخابات النيابية المقبلة".

ونشر رئيس الحكومة حسان دياب، عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة للتعهد الذي وقعه مع الوزيرات والوزراء خلال جلسة الحكومة التي عقدت اليوم في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون.

عرض الصورة على تويتر

ونالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، يوم الثلاثاء الماضي، ثقة المجلس النيابي بأغلبية 63 نائبا من بين 84 حضروا الجلسة من إجمالي عدد النواب البالغ 128.

 

ووفقا لمراسلة "سبوتنيك"، أتى التصويت على الثقة بعدما أنهى مجلس النواب جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة في يوم واحد فقط، بالتزامن مع الاحتجاجات والمواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة الاحتجاجات الشعبية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الحكومة اللبنانية والوزراء يتعهدون بعدم الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة
مجلس الشعب السوري يدين مذبحة الأرمن ويعتبرها جريمة عثمانية
سوريون يحرقون مدرعات أميركية في القامشلي
موسكو ردا على أردوغان: العمليات العسكرية الروسية والسورية موجهة فقط ضد الجماعات الإرهابية
سوريا تحذر من خطر استخدام محتمل لسلاح نووي من قبل الإرهابيين
تركيا تتكبد مزيدا من الخسائر في إدلب السورية
البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة حسان دياب
حكمت ديب لسعد الحريري: التيار خلصك من “الفرامة” وإنجازات الإقتصاد خليهم إلك
تركيا: قواتنا تقصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع ردا على الهجوم في إدلب
مقتل خمسة جنود أتراك شمال سوريا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
جمال محمد علي رشيد اسدي : اني موظف فى تربيه كربلاء قسم التعليم المهني تم تعيننا بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠٥وني من مواليد ٢٤/٦/١٩٦٠ سوف نحال ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
محمود الركابي : المقطع ورجل المرور من الناصرية...للعلم والرجاء التصحيح ...
الموضوع :
بالفيديو .... عصابات الجوكر اللقيطة تعتدي على شرطي مرور في البصرة
Mohamed Murad : ومن قال له ان المتظاهرين يريدون الاصلاح ؟؟ هولاء لايريدون الا ما تامر به السفاره ..هولاء جوكرية ...
الموضوع :
محمد علاوي يؤكد حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات
حسن هادي عبد الحسن الحاجم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اني الدكتور حسن هادي ان ابلغ السبعين من عمري وقد قمت بخدمة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
علي محمد : المقالة في غاية الدقة والرصانة والسبك شكرا للمؤلف والناشر ...
الموضوع :
صفات العترة الطاهرة (ع) (الصفة الاولى )
علي رضا : احسنتم تحليل واقعي ومهم وهو أمر واقع يجب أن يصدقه العدو والصديق ...
الموضوع :
إيران ستمحي أمريكا من المنطقة خلال ساعة من الزمن!
عامر غالب : ارجو ان تكون هناك جديه وقرار منكم بخصوص شكوتي اعاني من سرقه رصيدي مذو فتره والان عبيت ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
عامر غالب : اقدم شكوى الى اسيا سيل بخصوص الرصيد عبيت كرت ابو٢٥الف وقطعو مني بحجه اني مشترك بسنة ٢٠١٨ ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
H Al-Seaidy : بارك الله بكم ...
الموضوع :
كيف يتم صناعة الجوكر؟!
فيسبوك