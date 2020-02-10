سوريا - لبنان - فلسطين

تركيا: قواتنا تقصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع ردا على الهجوم في إدلب


أكدت تركيا أن قواتها تواصل قصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع، ردا على الهجوم على نقطة مراقبتها في منطقة إدلب، داعية الناتو لدعمها وسط هذا التصعيد.

وقال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر جليك، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين، إن "قصف مواقع النظام السوري متواصل بشكل مكثف دون انقطاع" ردا على مقتل 5 عسكريين أتراك بالهجوم في إدلب الذي حملت أنقرة القوات الحكومية في سوريا المسؤولية عنه.

وشدد جليك على أن "انسحاب القوات التركية من نقاط المراقبة في إدلب غير وارد"، موضحا أنها "تواصل تنفيذ مهامها بشكل حاسم".

واتهم المسؤول التركي "النظام السوري بالاستمرار في عدوانه وانتهاك كافة التفاهمات لنسف اتفاق خفض التصعيد في إدلب".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تركيا: قواتنا تقصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع ردا على الهجوم في إدلب
مقتل خمسة جنود أتراك شمال سوريا
الجيش السوري يحاصر نقاط مراقبة تركية بريف إدلب
خبير روسي: سيتم إسقاط الطائرات الإسرائيلية التي تهاجم سوريا...إنها مسألة وقت فقط
انفجار عبوة بسيارة في منطقة المزة بدمشق
عبد اللهيان: قاسم سليماني ذهب إلى دمشق وأدار الوضع من غرفة الرئيس السوري
أولمرت: عباس شريك إسرائيل الوحيد في إحلال السلام
عضو هيئة المصالحة بسوريا: دعوات أهلية في ريف إدلب لدخول الجيش والدولة مستعدة
الجيش السوري يستعيد السيطرة على عشرات البلدات والقرى في ريفي إدلب وحلب
الجيش السوري يحرر 5 بلدات بريف إدلب في طريقه نحو حلب شمالا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
جمال محمد علي رشيد اسدي : اني موظف فى تربيه كربلاء قسم التعليم المهني تم تعيننا بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠٥وني من مواليد ٢٤/٦/١٩٦٠ سوف نحال ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
محمود الركابي : المقطع ورجل المرور من الناصرية...للعلم والرجاء التصحيح ...
الموضوع :
بالفيديو .... عصابات الجوكر اللقيطة تعتدي على شرطي مرور في البصرة
Mohamed Murad : ومن قال له ان المتظاهرين يريدون الاصلاح ؟؟ هولاء لايريدون الا ما تامر به السفاره ..هولاء جوكرية ...
الموضوع :
محمد علاوي يؤكد حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات
حسن هادي عبد الحسن الحاجم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اني الدكتور حسن هادي ان ابلغ السبعين من عمري وقد قمت بخدمة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
علي محمد : المقالة في غاية الدقة والرصانة والسبك شكرا للمؤلف والناشر ...
الموضوع :
صفات العترة الطاهرة (ع) (الصفة الاولى )
علي رضا : احسنتم تحليل واقعي ومهم وهو أمر واقع يجب أن يصدقه العدو والصديق ...
الموضوع :
إيران ستمحي أمريكا من المنطقة خلال ساعة من الزمن!
عامر غالب : ارجو ان تكون هناك جديه وقرار منكم بخصوص شكوتي اعاني من سرقه رصيدي مذو فتره والان عبيت ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
عامر غالب : اقدم شكوى الى اسيا سيل بخصوص الرصيد عبيت كرت ابو٢٥الف وقطعو مني بحجه اني مشترك بسنة ٢٠١٨ ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
H Al-Seaidy : بارك الله بكم ...
الموضوع :
كيف يتم صناعة الجوكر؟!
سيد احمد : ادامه الله ذخراً للمُؤمنين ادام الله بركات وجوده على الناس كافة ...
الموضوع :
عائلة الامام المفدى السيد علي السيستاني تعلن شفائه التام بعد عمليته الجراحية
فيسبوك