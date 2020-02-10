سوريا - لبنان - فلسطين

مقتل خمسة جنود أتراك شمال سوريا


أفادت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، بمقتل خمسة جنود أتراك بهجوم للجيش العربي السوري على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أتراك قوله، أن "الجيش رد على الهجوم الذي استهدف الموقع الذي أرسلت إليه تعزيزات تركيا مؤخراً رداً على تقدم القوات السورية".

من جهته، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين التون، أن قوات بلاده "دمرت مواقع النظام السوري التي كانت مصدر الهجوم على قواتنا في إدلب".

وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع التركي أشار في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى إن الجيش يحضّر لشن عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال سوريا، لكنه أضاف أن لا تأكيد بعد حول اتخاذ قرار نهائي لشن العملية.

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