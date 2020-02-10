خبير روسي: سيتم إسقاط الطائرات الإسرائيلية التي تهاجم سوريا...إنها مسألة وقت فقط

صرح الخبير العسكري، رئيس قسم التكامل والتنمية الأوراسية وتطوير منظمة شنغهاي للتعاون بمعهد رابطة الدول المستقلة، فلاديمير إيفسييف، اليوم الاثنين، بأن المقاتلات الإسرائيلية التي تضرب سوريا قد يتم إسقاطها عاجلاً أم آجلاً.

. وقال إيفسييف في حوار مع وكالة "سبوتنيك": "في وقت ما، سيتم إسقاط واحدة أو اثنتين من طائرات "إف-35" الإسرائيلية التي تستهدف سوريا. إنها مسألة وقت فقط – ولكن السؤال أين ومتى سيتم إسقاطها، وما هو مصير الطيارين الإسرائيليين؟".

وكانت أربع مقاتلات من طراز إف 16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قد شنت، الأسبوع الماضي، ودون أن تدخل المجال الجوي السوري، غارات بثمانية صواريخ (جو - أرض) على ضواحي العاصمة السورية دمشق.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية إسرائيل بأنها تتخذ من الطائرات المدنية درعاً خلال عملياتها العسكرية في سوريا لإعاقة عمل منظومة الدفاع الجوي السورية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة ركاب من طراز "إيرباص - 320" تقل 172 راكباً كادت تتعرض لنيران أنظمة الدفاع الجوية السورية أثناء تصديها للغارات الإسرائيلية بالقرب من دمشق، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، وبفضل العمليات التقنية والتشغيلية لمراقبي برج مطار دمشق والتشغيل الفعال لنظام مراقبة الحركة الجوية الأوتوماتيكي، تمكنوا من إبعاد وإخراج الطائرة المدنية من منطقة مجال إطلاق الصواريخ المضادة، وتم هبوطها بأمان في مدرج مطار بديل بقاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري.