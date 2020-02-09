عضو هيئة المصالحة بسوريا: دعوات أهلية في ريف إدلب لدخول الجيش والدولة مستعدة

أعلن عضو "هيئة المصالحة الوطنية في سوريا" عمر رحمون، أن آلاف الدعوات أطلقها أهالي بلدات في ريف إدلب لدخول الجيش السوري، وأن الدولة مستعدة للمصالحة.

وأوضح رحمون في تصريحات لصحيفة "الوطن" أن أهالي قرى وبلدات واقعة على طريق سراقب- أريحا- جسر الشغور، وبلدات في جبل الزاوية وجبل شحشبو، "طالبوا الجيش العربي السوري بالدخول إلى مناطقهم، وعبروا عن استعدادهم للتعاون معه ضد الجماعات الإرهابية".

وأكد رحمون "استعداد الدولة السورية للدخول في مصالحة، لتجنيب هذه القرى المعارك العسكرية" مضيفا أن "أي قرية سيجري عقد اتفاق مصالحة معها لن يطولها عمل عسكري".

وقال رحمون إنه لا رغبة لدى الدولة "بنزوح أي مواطن سوري، وهدفها تحرير المناطق من الإرهاب"، ودعا الأهالي إلى "تحدي الإرهابيين، والضغط عليهم، والمطالبة علنا بدخول الدولة لتوقيع اتفاق المصالحة".