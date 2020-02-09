سوريا - لبنان - فلسطين

عضو هيئة المصالحة بسوريا: دعوات أهلية في ريف إدلب لدخول الجيش والدولة مستعدة


أعلن عضو "هيئة المصالحة الوطنية في سوريا" عمر رحمون، أن آلاف الدعوات أطلقها أهالي بلدات في ريف إدلب لدخول الجيش السوري، وأن الدولة مستعدة للمصالحة.

وأوضح رحمون في تصريحات لصحيفة "الوطن" أن أهالي قرى وبلدات واقعة على طريق سراقب- أريحا- جسر الشغور، وبلدات في جبل الزاوية وجبل شحشبو، "طالبوا الجيش العربي السوري بالدخول إلى مناطقهم، وعبروا عن استعدادهم للتعاون معه ضد الجماعات الإرهابية".

وأكد رحمون "استعداد الدولة السورية للدخول في مصالحة، لتجنيب هذه القرى المعارك العسكرية" مضيفا أن "أي قرية سيجري عقد اتفاق مصالحة معها لن يطولها عمل عسكري".

وقال رحمون إنه لا رغبة لدى الدولة "بنزوح أي مواطن سوري، وهدفها تحرير المناطق من الإرهاب"، ودعا الأهالي إلى "تحدي الإرهابيين، والضغط عليهم، والمطالبة علنا بدخول الدولة لتوقيع اتفاق المصالحة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أولمرت: عباس شريك إسرائيل الوحيد في إحلال السلام
عضو هيئة المصالحة بسوريا: دعوات أهلية في ريف إدلب لدخول الجيش والدولة مستعدة
الجيش السوري يستعيد السيطرة على عشرات البلدات والقرى في ريفي إدلب وحلب
الجيش السوري يحرر 5 بلدات بريف إدلب في طريقه نحو حلب شمالا
رتل عسكري تركي يدخل الأراضي السورية في طريقه إلى إدلب
دمشق تعلن دخول الجيش السوري مدينة سراقب الاستراتيجية جنوب شرق إدلب
الدفاع الروسية: "الخوذ البيضاء" أنتجوا فيديو مفبركا لهجوم كيميائي في إدلب
وزارة الدفاع التركية: مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 في إدلب
طهران وأنقرة تدعوان العالم الإسلامي إلى معارضة خطة "بيع فلسطين"
النخالة: الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة سيسقطون "صفقة القرن"
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
جمال محمد علي رشيد اسدي : اني موظف فى تربيه كربلاء قسم التعليم المهني تم تعيننا بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠٥وني من مواليد ٢٤/٦/١٩٦٠ سوف نحال ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
محمود الركابي : المقطع ورجل المرور من الناصرية...للعلم والرجاء التصحيح ...
الموضوع :
بالفيديو .... عصابات الجوكر اللقيطة تعتدي على شرطي مرور في البصرة
Mohamed Murad : ومن قال له ان المتظاهرين يريدون الاصلاح ؟؟ هولاء لايريدون الا ما تامر به السفاره ..هولاء جوكرية ...
الموضوع :
محمد علاوي يؤكد حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات
حسن هادي عبد الحسن الحاجم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اني الدكتور حسن هادي ان ابلغ السبعين من عمري وقد قمت بخدمة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
علي محمد : المقالة في غاية الدقة والرصانة والسبك شكرا للمؤلف والناشر ...
الموضوع :
صفات العترة الطاهرة (ع) (الصفة الاولى )
علي رضا : احسنتم تحليل واقعي ومهم وهو أمر واقع يجب أن يصدقه العدو والصديق ...
الموضوع :
إيران ستمحي أمريكا من المنطقة خلال ساعة من الزمن!
عامر غالب : ارجو ان تكون هناك جديه وقرار منكم بخصوص شكوتي اعاني من سرقه رصيدي مذو فتره والان عبيت ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
عامر غالب : اقدم شكوى الى اسيا سيل بخصوص الرصيد عبيت كرت ابو٢٥الف وقطعو مني بحجه اني مشترك بسنة ٢٠١٨ ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
H Al-Seaidy : بارك الله بكم ...
الموضوع :
كيف يتم صناعة الجوكر؟!
سيد احمد : ادامه الله ذخراً للمُؤمنين ادام الله بركات وجوده على الناس كافة ...
الموضوع :
عائلة الامام المفدى السيد علي السيستاني تعلن شفائه التام بعد عمليته الجراحية
فيسبوك