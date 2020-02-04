الدفاع الروسية: "الخوذ البيضاء" أنتجوا فيديو مفبركا لهجوم كيميائي في إدلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن "الخوذ البيضاء" أنتجوا مشاهد فيديو مفبركة لاستخدام "أسلحة كيميائية" في منطقة وقف التصعيد في إدلب السورية، يستعدون لنشرها.

وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا إنه سيتم تقديم هذه المشاهد المصورة على أنها "ضربة جوية سورية باستخدام قذائف كيميائية مجهولة".

وأضاف المركز: "الخوذ البيضاء" تخطط لاستخدام مشاهد الفيديو ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، لتتداولها وسائل الإعلام الغربية والعربية"، مؤكدا أنه حصل على هذه المعلومات من عدة مصادر مستقلة في منطقة إدلب.

وكان مركز المصالحة قد أعلن يوم الاثنين أنه تلقى بلاغات بأن "الخوذ البيضاء" والمسلحين من تنظيم "هيئة تحرير الشام" يعدون لشن عمل استفزازي في إدلب باستخدام مواد سامة.

وأكد المركز تلقيه عبر "الخط الساخن" التابع له، بلاغين من أهالي إدلب، يفيدان بأن عناصر من منظمة "الخوذ البيضاء" وبدعم من إرهابيي "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا)، يستعدون بنشاط لفبركة هجوم جديد باستخدام مواد سامة، وهذه المرة في قرية معارة الأرتيق بمحافظة حلب، المشمولة بمنطقة إدلب لوقف التصعيد.