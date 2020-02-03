وزارة الدفاع التركية: مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة بقصف في إدلب شمال سوريا اليوم الاثنين، حسبما افادت وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة، "أن القوات التركية ردت على الهجوم، ودمرت أهدافا معادية في منطقة إدلب".

وكان الجيش التركي قد ارسل السبت الماضي، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، وسط تصاعد القتال بين الجيش السوري والجماعات المسلحة في ريفي إدلب وحلب.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن قافلة تعزيزات تضم دبابات وناقلات جند مدرعة، وصلت قضاء ريحانلي المحاذي لمحافظة إدلب السورية بولاية هطاي جنوبي تركيا، مضيفة أن القافلة توجهت باتجاه الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، في دفعة ثانية من التعزيزات خلال الأيام الأخيرة.

يأتي ذلك تزامنا مع تصعيد الإرهابيين هجماتهم على مواقع الجيش السوري في ريف حلب، وبعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوح فيها باستخدام القوة العسكرية "لإرساء الاستقرار في سوريا" ردا على ما اعتبره خرقا من قبل موسكو ودمشق للتفاهمات القائمة بشأن إدلب ومناطق سورية أخرى.

وكان الجيش التركي قد أنشأ خلال الأيام الأخيرة ثلاث نقاط مراقبة جديدة في محيط مدينة سراقب في ريف إدلب، في ظل استمرار قوات الجيش السوري في تقدمها باتجاه هذه المدينة الاستراتيجية بعد تحرير عدة قرى وبلدات في ريف إدلب، أكبرها معرة النعمان.