طهران وأنقرة تدعوان العالم الإسلامي إلى معارضة خطة "بيع فلسطين"

دعت طهران وأنقرة، اليوم الأحد، إلى ضرورة معارضة العالم الإسلامي لخطة الولايات المتحدة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكر بيان للخارجية الإيرانية، أن "وزيري خارجية إيران وتركيا (محمد جواد ظريف ومولود تشاووش أوغلو) بحثا، خلال اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في العالم الإسلامي، وخاصة قضية فلسطين المحتلة، وما سميّ بـ "صفقة القرن".

وأكد ظريف وأوغلو على "ضرورة أن يعارض العالم الإسلامي بشدة بيع فلسطين"، بحسب البيان.