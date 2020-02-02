سوريا - لبنان - فلسطين

طهران وأنقرة تدعوان العالم الإسلامي إلى معارضة خطة "بيع فلسطين"


دعت طهران وأنقرة، اليوم الأحد، إلى ضرورة معارضة العالم الإسلامي لخطة الولايات المتحدة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكر بيان للخارجية الإيرانية، أن "وزيري خارجية إيران وتركيا (محمد جواد ظريف ومولود تشاووش أوغلو) بحثا، خلال اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في العالم الإسلامي، وخاصة قضية فلسطين المحتلة، وما سميّ بـ "صفقة القرن".

وأكد ظريف وأوغلو على "ضرورة أن يعارض العالم الإسلامي بشدة بيع فلسطين"، بحسب البيان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طهران وأنقرة تدعوان العالم الإسلامي إلى معارضة خطة "بيع فلسطين"
النخالة: الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة سيسقطون "صفقة القرن"
قآاني: مقاومة الشعب الفلسطيني ستسقط صفقة ترامب
مصدر عسكري : الجيش السوري يسيطر على طريق خان شيخون معرة النعمان بالكامل
الرئيس الفلسطيني يعلن قطع جميع العلاقات مع واشنطن
الجيش السوري يتقدم بمحاذاة أوتستراد حلب - دمشق ويقترب حتى 7 كم من مدينة سراقب
مسيرات احتجاجية في الأردن رفضا لـ"صفقة القرن"
الجيش السوري يحرر بلدة "معردبسة" الاستراتيجية متابعا تقدمه باتجاه مدينة "سراقب"
روسيا: أمريكا تحول دون إعادة الحياة السلمية إلى سوريا
إيران: نضع الخلافات جانبا ومستعدون للتعاون لمواجهة هذه المؤامرة الكبيرة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك