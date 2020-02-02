النخالة: الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة سيسقطون "صفقة القرن"

اكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة "أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة سيسقطون صفقة القرن وكل المؤامرات التي تستهدف حقه التاريخي في فلسطين إن شاء الله".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان التصريح جاء خلال اتصال هاتفي جرى مع قائد قوات فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد "اسماعيل قاآني".

واعرب الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي عن شكره لموقف الجمهورية الإسلامية الايرانية المؤيد للشعب الفلسطيني وقواه المقاومة.

من جانبه اكد قائد قوات فيلق القدس في هذا الاتصال على انه لا تغيير لسياسة الجمهورية الإسلامية الايرانية تجاه دعم قوى المقاومة في فلسطين وخاصة بعد اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني