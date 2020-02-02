قآاني: مقاومة الشعب الفلسطيني ستسقط صفقة ترامب

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية هاتفيا مع قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد إسماعيل قآاني، سبل التصدي المشترك لـ”صفقة ترامب” الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد قآاني “جاهزية ايران للعمل على إفشال هذه الصفقة والتصدي لمخاطرها مع كل الشعب الفلسطيني وخاصة قوى المقاومة”، وشدد على “دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية استمرارا لنهج الشهيد قاسم سليماني”.

بدوره، ثمن هنية الموقف الإيراني، وأكد على “موقف الاجماع الوطني الفلسطيني برفض الصفقة”، وشدد على “قدرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وشعوب الامة على اسقاطها” حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.