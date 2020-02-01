مصدر عسكري : الجيش السوري يسيطر على طريق خان شيخون معرة النعمان بالكامل

أفاد مصدر عسكري بأن الجيش السوري طوق نقطة مراقبة تركية في معر حطاط جنوب معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، مؤكدا سيطرة القوات السورية على طريق خان شيخون معرة النعمان بالكامل.

وقال المصدر العسكري إن تأمين طريق خان شيخون معرة النعمان جاء بعد السيطرة على قريتي أرمانيا ومعر حطاط.

وأضاف المصدر، أن الفصائل المسلحة التي تسمى "الجيش الوطني" المدعومة من تركيا، شنت هجوما على نقاط الجيش السوري في منطقة تادف في ريف حلب الشمالي الشرقي، مؤكدا أن اشتباكات عنيفة "تدور الآن دون أي تغير في الخريطة الميدانية".

وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى أجزاء من محافظات حمص واللاذقية وحلب، ضمن منطقة وقف التصعيد المعلنة في إطار عملية أستانا التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران، والتي تشمل 12 نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية.