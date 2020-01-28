انصار الله : صفقة ترمب عدوانٌ أمريكي سافر على فلسطين والأمة

أكد ناطق أنصار الله محمد عبدالسلام، مساء اليوم الثلاثاء، أن صفقة ترمب عدوانٌ أمريكي سافر على فلسطين والأمة، في تعليق له على إعلان ترامب لبنود ما يسمى بـ"صفقة القرن".

وقال عبدالسلام في تغريدة له على تويتر، إن "صفقة ترمب عدوانٌ أمريكي سافر على فلسطين والأمة، وهي صفقة ممولة سعوديا وإماراتيا لتكريس الاحتلال الإسرائيلي واجتثاث القضية الفلسطينية".

ودعا ناطق أنصار الله، شعوب المنطقة أن تتحمل مسؤولية التصدي لهذا الخطر ومواجهته بكل الوسائل الممكنة والمتاحة والمشروعة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي كشف، مساء اليوم، بنود ما يسمى بـ "صفقة القرن"، وسط رفض فلسطيني لها ودعوات للمواجهة مع الاحتلال رداً على إعلانها.