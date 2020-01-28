الرئيس الفلسطيني: القدس ليست للبيع و"صفقة القرن" مؤامرة لن تمر

رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء، "صفقة القرن" لتسوية الصراع في الشرق الأوسط والتي تقدم بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واصفا هذه الخطة بأنها "مؤامرة لن تمر".

وقال عباس في مؤتمر صحفي، "سنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية".

وأضاف، أن "القدس ليست للبيع و"صفقة القرن" مؤامرة لن تمر، وسنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية"، مبينا أن "هذه الصفعة سنعيدها صفعات في المستقبل".

وتابع عباس، أن "هذه الصفقة نهاية وعد بلفور"، مشيرا الى أن "صفقة القرن تستند إلى وعد بلفور الذي صاغته بريطانيا والولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعلن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وأكد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، أن دول المنطقة أدركت أن الإرهاب هو العدو المشترك للجميع، وتابع قائلا: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع قائلًا: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل".

وقال الرئيس الأمريكي، إن خطته ستحقق الإزدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.