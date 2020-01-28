احتجاجات فلسطينية على "صفقة القرن" واشتباكات بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي

شهدت الأراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء، احتجاجات حاشدة على خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" التي اعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم.

وخرج آلاف المواطنين في تظاهرة حاشدة بمدينة غزة، حيث انطلقت المسيرة من قرب مقر "الأونروا" باتجاه دوار انصار غرب المدينة وسط شعارات تندد بالموقف الأمريكي والصمت العربي على بنود الصفقة.

وأحرق الشبان إطارات السيارات، فيما رفعت شعارات تطالب بوحدة الشعب.