بالفيديو.. السيد حسن نصر الله يلتقي ابنة القائد الشهيد قاسم سليماني

أجرى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، السيد حسن نصر الله، لقاء مع زينب قاسم سليماني، ابنة القائد الراحل لـ"فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، فيديو يظهر اللقاء بينهما دون تحديد موعده.

وقال السيد نصر الله لزينب، خلال اللقاء: "شرّف الله الشهيد قاسم سليماني بالجهاد والشهادة، وختم له بأجمل عاقبة".

وظهرت في الفيديو صور للشهيد سليماني إلى جانب نائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، الشهيد أبو مهدي المهندس، الذي قتل مع قائد "فيلق القدس"، والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، وقائدها، آية الله روح الله الخميني.

وسبق أن زارت ابنة سليماني لبنان منذ عدة أيام، حيث ألقت كلمة باللغة العربية خلال حفل تأبيني، أقامته هيئات وجمعيات في الضاحية الجنوبية لبيروت.