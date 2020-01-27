الجيش السوري يطبق الطوق حول "معرة النعمان" من ثلاث جهات

مع إحرازه تقدما كبيرا جنوب وشمال المدينة، وما تخلل ذلك من تحرير لعدد من البلدات الجديدة اليوم، يكون الجيش السوري قد أطبق طوقه شمالا وجنوبا وشرقا على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال مراسل "سبوتنيك" بريف إدلب أن وحدات الجيش السوري أحرزت تقدما كبيرا جنوب مدينة معرة النعمان بعد سيطرتها قبل قليل على بلدات "الحامدية" و"بسيدا" و"بابولين" الواقعة على مقطع (معرة النعمان- خان شيخون) من الطريق الدولي (حماة- حلب) شمال نقطة المراقبة التركية في بلدة "معرحطاط"، ليطبق بذلك الطوق على مدينة معرة النعمان من ثلاث جهات عقب سيطرته خلال اليومين الماضيين على بلدات "معرشمشة" و"تلمنس" و"معرشورين" شرقا، وتقدم قواته شمالا صباح اليوم وتمكنها من تحرير بلدات "بابيلا" و"الدانا" على مقطع "معرة النعمان- سراقب" من الطرق الدولي (حماة- حلب).

وأكد المراسل أن سيطرة الجيش السوري على "الحامدية" و"بسيدا" و"بابولين" جنوب معرة النعمان، تعني تلقائيا اقترابها من الأطراف الشمالية لنقطة المراقبة التركية في منطقة "معر حاطط".

وكان الجيش السوري استأنف في الرابع والعشرين من الشهر الجاري عمليته العسكرية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وتمكن من تحرير بلدتي تلمنس ومعرشمشة الاستراتيجيتين الواقعتين على التخوم الشرقية لمدينة معرة النعمان.

ويواجه الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي جماعات إرهابية مسلحة، على رأسها هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة" وتنظيم أجناد القوقاز"، كما وصل إلى المنطقة مؤخرا لمؤازرة المسلحين، المئات من المقاتلين الصينيين من "الحزب الإسلامي التركستاني" ومن فصائل أنصار التوحيد المبايعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.