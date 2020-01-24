سوريا - لبنان - فلسطين

لافروف: الجيش السوري استعاد معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق


أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجيش السوري، استعاد السيطرة على معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق.

وقال لافروف في مستهل لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا، بيدرسون، اليوم الجمعة إن "الوضع يتحسن على أرض الواقع، فالمنطقة، التي يسيطر عليها الإرهابيون تتقلص​​​. واستعادت الحكومة السورية السيطرة على جزء كبير من الحدود مع العراق وتركيا".

وأضاف: "وبالطبع، يستمر العمل للتغلب على فلول الجماعات الإرهابية في كل من منطقة إدلب وشمال شرق البلاد".

كما اتهم وزير الخارجية الروسي الجماعات الإرهابية بإعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والاستحواذ عليها عند إدخالها.

من جانبه قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن 50% من السوريين بعيدون عن منازلهم، مشيرا إلى أنه سيبحث جميع القضايا مع السلطات السورية لدى وصوله إلى دمشق يوم الأربعاء.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لافروف: الجيش السوري استعاد معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق
نائب وزير الخارجية السوري ينفي وفاة المعلم
الجيش السوري يوقع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين بريف إدلب الجنوبي
صحفي لبناني: قوى 14 آذار مررت أسماء من تحت الطاولة في الحكومة الجديدة رغم إعلانها المقاطعة
الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية
الدفاع الروسية تكشف استعداد "الإرهابيين" لشن هجمات بـ"سيارات مفخخة" في إدلب السورية
وزير المالية اللبناني: ساعات ونكون أمام حكومة جديدة
رئيس الوزراء الفلسطيني: عباس يبحث مع بوتين الاحتلال الإسرائيلي والوضع في سوريا
اندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محيط البرلمان اللبناني مجددا
إصابة 220 شخصاً بالمواجهات بين المحتجين والأمن في بيروت
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.7
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك