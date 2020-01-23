سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش السوري يوقع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين بريف إدلب الجنوبي


ردت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف إدلب على اعتداءات التنظيمات الإرهابية على المناطق الآمنة وأوقعت في صفوفها قتلى ومصابين ودمرت لهم عدة منصات لإطلاق الصواريخ.

وذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على مواقع تحصن التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة على أطراف مدينة معرة النعمان وقرى وبلدات بزابور والغدفة ومعرشورين والدير شرقي ومعردبسة وبينين ومعصران بريف إدلب.

وأشارت الوكالة إلى أن الضربات أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين في صفوف التنظيمات الإرهابية وتدمير عدة منصات لإطلاق القذائف الصاروخية والتي كانت تستخدمها في الاعتداء على المناطق الآمنة.

وتصدت وحدات الجيش الأحد الماضي لهجوم عنيف شنه إرهابيو “جبهة النصرة” والمجموعات المتحالفة معها باتجاه نقاط الجيش المتمركزة على محور قرية أبو دفنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

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