سوريا - لبنان - فلسطين

اندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محيط البرلمان اللبناني مجددا


تجددت الاشتباكات، اليوم الأحد، بين القوات الأمنية والمتظاهرين، الذين قام عدد منهم برشق عناصر مكافحة الشغب بالحجارة في محيط مجلس النواب.

وعلى الأثر، بدأت القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيّلة للدموع باتجاه المحتجين الذين يرمون بدورهم الحجارة باتجاهها في وسط بيروت، كما استقدمت آلية لرشّ المياه من أجل تفريق جموعهم".

وسجلت إصابة في صفوف المحتجين نتيجة الحجارة التي رمتها القوى الأمنية باتجاههم، بحسب ما ذكرت قناة "الجديد"، كذلك، أصيب أحد المتظاهرين بالرصاص المطاطي الذي بدأت القوى الأمنية بإطلاقه، وقد عمل الصليب الاحمر على إسعافه.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قالوا أنه يعود لعناصر من حرس مجلس النواب المتمركزين على سطوح المباني المحاذية لمدخل المجلس، أثناء قيامهم برشق المتظاهرين بالحجارة.

وأكّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر "تويتر" أنّ "عناصرها لم يرموا حتى الآن قنابل مسيّلة للدموع كما نقلت بعض وسائل الإعلام، إنما يقومون حالياً برشّ المياه لإبعاد مثيري الشغب".

وكانت القوى الأمنية طلبت من المعتصمين "الابقاء على الطابع السلمي للتظاهر والابتعاد عن الاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة والتهجم على عناصر قوى الامن بالمفرقعات والحجارة وغيرها من وسائل الاذية التي لن تنتج سوى الفوضى وخسائر مادية وجسدية".

وأضافت القوى الأمنية في تغريدة أخرى: "نطلب مجدداً من المتظاهرين السلميين المحافظة على سلمية المظاهرة ومنع المشاغبين من الاستمرار في الاعتداءات او الابتعاد من مكان اعمال الشغب لاننا سنكون مضطرين لردع مثيري الشغب ووقف التعدّي وفقاً للقانون".

إلى ذلك، شهد محيط مصرف لبنان في شارع الحمرا تجمعاً للمتظاهرين، وذلك في إطار التحركات الاحتجاجية على سياسة المصرف المركزي والمصارف عموماً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محيط البرلمان اللبناني مجددا
إصابة 220 شخصاً بالمواجهات بين المحتجين والأمن في بيروت
الحريري: بقاء الجيش والقوى الامنية والمتظاهرين في حال مواجهة دوران في المشكلة وليس حلا
الأمن اللبناني: إصابة 147 عنصرا من قوات الأمن بينهم 7 ضباط في أحداث أمس
بيروت.. اشتداد المواجهات وسط العاصمة وتأهب لعناصر الجيش
موسكو: عدد ارهابيي النصرة في إدلب دون المرتزقة الأجانب يتجاوز 20 ألفاً
تسجيل إصابات جراء اشتباكات بين الأمن ومحتجين في بيروت
اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في محيط البرلمان اللبناني
الخارجية الروسية: الوجود الأميركي في سورية يتناقض بالكامل مع القانون الدولي
"مشكلة صغيرة" تقف أمام إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك