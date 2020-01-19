الحريري: بقاء الجيش والقوى الامنية والمتظاهرين في حال مواجهة دوران في المشكلة وليس حلا

غرد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري على تويتر ‏”خفنا على‎ بيروت البارحة لكنها لملمت كعادتها جراح ابنائها من قوى الأمن والمتظاهرين، ومسحت عن وجهها آثار الغضب والشغب ودخان الحرائق، نسأل الله ان يمن على جميع المصابين بالشفاء والسلامة، وأن يجنب بلدنا خطر الوقوع في الفتن”.

وأضاف”هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية، توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية، بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حال مواجهة… دوران في المشكلة وليس حلا”.

وتابع “اخيرا كلمة الى اهلي في طرابلس والشمال، يعز علي ان يقال انه تم استقدام شبان باسمكم لأعمال العنف أمس، لكنني أعلم ان كرامة بيروت أمانة رفيق الحريري عندكم وانتم خط الدفاع عن سلامتها وضمير التحركات الشعبية ووجهها الطيب، احذروا رفاق السوء وراقبوا ما يقوله الشامتون بتخريب العاصمة”.