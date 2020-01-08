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سوريا - لبنان - فلسطين

سانا: القوات الأمريكية تخلي قاعدتها بريف الحسكة في سوريا


أخلت القوات الأمريكية، قاعدتها في خراب الجير الواقعة في منطقة المالكية بالقرب من الحدود السورية العراقية التركية بعد نحو ستة أشهر من تواجدها في القاعدة شمال شرق الحسكة.

وأشارت مصادر أهلية في المنطقة لـ "سانا" (الوكالة العربية السورية للأنباء) في الحسكة إلى أن القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة خراب الجير بدأت بإخلاء القاعدة بشكل نهائي اليوم حيث خرجت نحو 40 شاحنة تحمل معدات عسكرية وعربات واتجهت إلى قرية السويدية القريبة من معبر الوليد غير الشرعي تمهيدا للانسحاب باتجاه الأراضي العراقية.

كما ذكرت مصادر أهلية في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة أن 50 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية للقوات الأمريكية غادرت قاعدتها في مدينة الشدادي واتجهت شمالا عبر الطريق الشرقي الواصل إلى ناحية الهول بالريف الشرقي للحسكة تمهيدا للانسحاب إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد في ريف بلدة اليعربية.

كما أشرت المصادر إلى أن عددا من الشاحنات التي خرجت من مدينة الشدادي كانت قادمة من مقرات القوات الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.

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