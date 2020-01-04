مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يصف اغتيال سليماني بـ"الإعدام خارج نطاق القانون"

وصف المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بأنه "إعدام خارج نطاق القانون".

وقال الجعفري: "هذا عمل قتل غير قانوني. سوريا تعتبره انتهاكا فاضحا من أعمال العدوان، قتل وإعدام مواطن أجنبي في بلد أجنبي".

وأضاف أن سوريا "تدين بشدة العدوان الإجرامي الأمريكي الذي أدى إلى اغتيال الجنرال سليماني"، معتبرا أن هذا القتل "سيؤثر بالتأكيد على الوضع في المنطقة بأسرها".

واستشهد سليماني بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد استهدفته ومجموعة من قيادات "الحشد الشعبي" بينهم أبو مهدي المهندس، الرجل الثاني في "الحشد"، فجر الجمعة.

وعقد مجلس الأمن الدولي امس الجمعة، جلسة طارئة مغلقة، لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، عقب اغتيال قاسم سليماني.