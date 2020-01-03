سوريا - لبنان - فلسطين

كتائب القسام: دماء الحاج قاسم سليماني ستكون لعنة على القتلة وعلى الاحتلال الصهيوني


اكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام ان دماء الحاج قاسم سليماني ستكون لعنة على القتلة وعلى الاحتلال الصهيوني.

وقال الكتائب في بيان عسكري صادر عنها:

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام في فلسطين الشهيد باذن الله القائد المجاهد الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته يد الغدر والخيانة فجر اليوم الجمعة 03/01/2020م في بغداد الرشيد مع ثلة من القادة.

وإننا إذ نزف القائد الحاج قاسم سليماني فإننا نتذكر سيرته ودوره الكبير والواسع نحو قضية فلسطين ودعم المقاومة، حيث ركز الكثير من جهده وجهاده تجاه العمل على زوال الكيان الصهيوني وكنسه عن أرض فلسطين، وعمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمقاومة لمجابهة العدو الصهيوني، ولا شك أن دوره الكبير في هذا المسار جعله هدفاً كبيراً لأمريكا والعدو الصهيوني.

وإن كتائب الشهيد عز الدين القسام إذ تتقدم بأحر التعازي إلى الأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران بفقد هذا القائد الكبير، فإنها تؤكد لأمتنا العربية والإسلامية بأننا كمقاومة في فلسطين سنواصل طريقنا في مواجهة العدو الصهيوني منبع الشرور في المنطقة بأسرها، ونحن على يقين بأن دماء الحاج قاسم سليماني ستكون لعنة على القتلة وعلى الاحتلال الصهيوني.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

الجمعة 08 جمادى الأول 1441هـ

الموافق 03/01/2020م

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