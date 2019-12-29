أطفال سوريون يرشقون دورية أمريكية بالحجارة في القامشلي

نشرت وسائل التواصل الاجتماعي السورية فيديو يظهر فيه مجموعة أطفال يرشقون دورية أمريكية في محافظة القامشلي شمال سوريا.
ويظهر في الفيديو أطفال يرشقون مدرعات أمريكية في قرية حامو في ريف القامشلي ويمكن سماع صوت شخص في الفيديو يقول "أبطال حامو يقومون بضرب الرتل الأمريكي".
ويظهر في الفيديو الرتل الأمريكي يمر مسرعا مستخدما القنابل المضيئة لمحاولة إخافة الأطفال.
وكان قد أفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة، في الأمس، أن قافلة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الأمريكي تضم عشرات الشاحنات المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبرت الحدود العراقية السورية باتجاه محافظة الحسكة.
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