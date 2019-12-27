روسيا ترصد 39 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 39 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 23 خرقا.

وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 39 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية".

وجاءت حالات الخرق في المحافظات التالية: "إدلب (14) واللاذقية (12) وحلب (7) وحماه (6)"، بينما رصد الجانب التركي 23 خرقا، وذلك في المحافظات التالية: "إدلب (14) واللاذقية (6) وحماة (2) وحلب (1)".

ومن جهة أخرى، قام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال الـ24 ساعة الماضية بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، حيث تم من خلالهما:

- إيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها نحو 1.2125 طن إلى أهالي حي الفردوس بمدينة حلب.

- إيصال 400 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها نحو 1.94 طن إلى قرية تل موزان بريف الحسكة.

وبشكل عام تم تنفيذ 2305 عمليات إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3878.315 طن.