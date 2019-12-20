من هو حسان دياب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية؟

حسان دياب الذي كُلّف الخميس تشكيل حكومة جديدة في لبنان أستاذ جامعي لديه تجربة سياسية قصيرة جداً، لا ينتمي الى أي حزب سياسي،بحسب ما أوضح في الكلمة التي ألقاها عقب تكابفه مهام تشكيل الحكومة، لكنه يدخل الحكومة مدعوماً من حزب الله.

ولد رئيس الحكومة المكلف الدكتور حسان دياب في بيروت في حزيران 1959. متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان.

دكتور في هندسه الكمبيوتر من جامعة باث في إنكلترا. التحق بالجامعة الأميركية في بيروت في العام 1985 وشغل منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية لمدة 13 عامًا.

ويحمل دياب شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ عام 1985.

وله أكثر من 120 منشورا في مجلات علمية دولية ومؤتمرات، وشغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس في جامعة ظفار في مسقط بين عامي 2004 و2006.

وتولى دياب حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي بين عامي 2011 و2014، وهو متزوج من نوار رضوان المولوي، وأب لبنت وولدين.

وجاء تكليف دياب بدعم من تحالف 8 آذار الذي يقوده حزب الله، رغم افتقاده لأكثرية الأصوات السنية النيابية.

ونال دياب تأييد 69 من النواب الذين شاركوا في استشارات تشكيل الحكومة، وغالبيتهم من كتلة حزب الله وحلفائه من التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، وحركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري.