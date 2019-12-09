سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان يغرق بالسيول والأضرار بالجملة!


أغرقت الأمطار الغزيرة والسيول، الاثنين، منطقتي الجناح - السان سيمون والسلطان إبراهيم بمدخل بيروت الجنوبي، حيث تحولت الطرق إلى بحيرات من المياه، ودخلت السيول إلى المنازل والمحال التجارية، وأغرقت السيارات بالكامل.

وفي منطقة الجناح السان سيمون، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "مياه الأمطار اختلطت بمياه الصرف الصحي التي فاضت عبر المجاري التي لم تعد تستوعب الكم الهائل من كمية المياه".

وقالت الوكالة إن سكان المنطقة عمدوا "بمبادرات شخصية منهم على فتح بعض المجاري لتصريف المياه، وسط مناشدات لبلدية الغبيري للتدخل. وعمد بعضهم على استعمال ألواح التزلج المائي للتنقل في المنطقة، بعدما تعذر عليهم التنقل مشيا، خوفا من أن تغمرهم المياه".

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