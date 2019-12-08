سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان.. مسيرة نحو بيت الوسط بعد دعم الحريري من جديد


تجمع مئات المتظاهرين اللبنانيين أمام بلدية العاصمة بيروت وأمام مداخل مجلس النواب، اليوم الأحد، استعدادا للتوجه في مسيرة نحو بيت الوسط، مقر إقامة سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال.

وتأتي هذه المسيرة بعد ساعات من توجه رجل الأعمال سمير الخطيب إلى منزل الحريري في وسط بيروت لإبلاغه بانسحابه من تشكيل الحكومة، ودعم مفتي لبنان لتولي رئاسة الحريري رئاسة الحكومة من جديد.

لكن المتظاهرين يتوجون إلى بيت الوسط اعتراضا منهم على تشكيل أي حكومة سياسية يرأسها الحريري، أو أي من الوجوه السياسية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة عن المنظومة السياسية والاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى الانهيار. ويرفع المتظاهرون شعارات منددة بالبرلمان وتعاطيه مع التطورات السياسية ومطالب الشارع.

وينظم التجمع وسط إجراءات أمنية استثنائية حيت تتواصل الاحتجاجات في طرابلس وحلبا شمالا والنبطية وصور وصيدا جنوبا، وفي البقاع شرقا وجبل لبنان.

وكان الخطيب قال، الأحد، بعد لقائه مع مفتي لبنان إن السنة يريدون سعد الحريري رئيسا للوزراء منهيا ترشحه هو للمنصب.

وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر الماضي بسبب الاحتجاجات على النخبة الحاكمة. واستمرت الاحتجاجات

منذ ذلك الحين مما يجعل لبنان في حاجة ملحة لحكومة جديدة للبدء في علاج الأزمة الاقتصادية.

ومنصب رئيس الحكومة مخصص للسنة في لبنان طبقا لنظام المحاصصة الطائفي.

وقال الحريري، الأسبوع الماضي، إنه يدعم الخطيب، مع ظهور توافق بين الأحزاب اللبنانية الرئيسة على تكليفه، قبيل مشاورات رسمية من المقرر أن يجريها الرئيس ميشال عون الاثنين.

لكن الخطيب تحدث بعد لقائه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، وقال إن المفتي يدعم الحريري.

وأضاف الخطيب “علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لبنان.. مسيرة نحو بيت الوسط بعد دعم الحريري من جديد
انسحاب سمير الخطيب المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية
فضائية ايطالية اجرت لقاءا مع الاسد تماطل في بثه
قتلى وجرحى بانفجار سيارتين مفخختين بمدينة رأس العين في سوريا
بكل وضاعة ودناءه .... ترامب : : النفط السوري في أيدينا وسنفعل به ما نشاء
الأسد يجيب على سؤال يضحكه دائما
الحريري يخرج ببيان جديد بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في بلدة سورية
حزب الله يضع شروطه لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
بشار الجعفري: لجنة مناقشة الدستور مهددة بمحاولة التدخل في عملها
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك