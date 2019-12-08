انسحاب سمير الخطيب المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

قرر المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية سمير الخطيب، الأحد، الانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة.

ونقلت "سكاي نيوز" عن الخطيب قوله، : "بعد لقائي مفتي الجمهورية اللبنانية أبلغني أن الاتصالات أفضت للتوافق على ترشيح الحريري"،

مبيناً أن "المفتي من الداعمين للرئيس الحريري الذي يبذل جهوداً للنهوض بالبلد". وأضاف أن "مفتي الجمهورية اللبنانية أبلغه عن توافق على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة".

وأوضح سمير الخطيب: "سألتقي الحريري وأبلغه بالأمر لأنه من سماني أولا".