سوريا - لبنان - فلسطين

فضائية ايطالية اجرت لقاءا مع الاسد تماطل في بثه


اعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أن قناة إيطالية أجرت حوارا مع الرئيس بشار الأسد ولكنها لم تبثه في الموعد المتفق عليه.

وقالت الرئاسة السورية على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، "بناء على طلب محطة "راي نيوز24" الإيطالية تم إجراء لقاء مع الرئيس الأسد، عبر المدير التنفيذي للقناة والمذيعة لديهم مونيكا مادجوني.. تم إجراء اللقاء بتاريخ الـ 26 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتم الاتفاق على أن يكون البث ليل يوم الاثنين الموافق الـ 2 من ديسمبر/كانون الأول الجاري".

وأضافت "صباح يوم الاثنين أبلغتنا مادجوني أنها تريد الاستئذان بتأخير البث، وذلك لأسباب غير مفهومة، وتكرر طلب تأخير البث أكثر من مرة.. ولم يتم تحديد موعد للبث من قبل المحطة المذكورة حتى الآن.. ما يوحي بأن اللقاء لن يبث".

وأشارت الرئاسة إلى أنه "كان ضروريا على القناة كوسيلة إعلامية أوروبية أن تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب، وخصوصا أنها تعمل في بلد هو جزء من الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءا أساسيا من قيمه".

وتابعت "بالتالي فان المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية يؤكد أنه إذا لم يتم بث اللقاء كاملا خلال اليومين القادمين، فإننا سنقوم ببثه على حسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإعلام الوطني بعد غد الاثنين الموافق الـ 9 من ديسمبر الجاري، الساعة الـ 9 مساء بتوقيت دمشق".

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