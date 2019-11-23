سوريا - لبنان - فلسطين

بشار الجعفري: لجنة مناقشة الدستور مهددة بمحاولة التدخل في عملها


أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن “أكبر خطر على لجنة مناقشة الدستور هو محاولة البعض التدخل في عملها وعرقلة جهودها”.

وشدد الجعفري في مجلس الأمن أمس الجمعة، على “ضرورة التقيد التام بمرجعيات وقواعد الإجراءات المتعلقة بعمل لجنة مناقشة الدستور، وفي مقدمتها احترام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها”. وأعرب عن ارتياح بلاده لتأكيدات الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في هذا الشأن وأملها أن يتبلور ذلك بشكل ملموس أثناء الاجتماعات القادمة للجنة.

وقال الجعفري إن الشعب السوري كان “يتوقع أن يتم خلق ظروف مناسبة للسماح للجنة بالعمل في أجواء مريحة تتيح نجاحها”، مضيفاً “إلا أن الجميع فوجئ بما قدمته بعض الجهات الدولية والإقليمية لعمل اللجنة، ولاسيما النظام التركي الذي احتل أراضي سورية”.

كما ندد المندوب السوري بالإدارة الأمريكية التي احتلت آبار نفط سورية وسرقت مواردها العائدة للشعب السوري في ظل صمت دولي.

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