سوريا - لبنان - فلسطين

القضاء اللبناني يوجه تهم فساد لوزراء سابقين


وجه النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم، اليوم الأربعاء، اتهاما لوزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، بسبب قضايا فساد.

وأصدرت النيابة العامة، قرارا بإحالة الوزراء السابقين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وتتضمن الاتهامات وفق ما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، اختلاس أموال عامة، والكسب غير المشروع.

وفي المنحى نفسه، وجه النائب العام المالي اتهاما لمديري شركتي "ألفا" و"تاتش" والمدير العام لهيئة "أوجيرو" بإهدار واختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت.

 

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