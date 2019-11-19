سوريا - لبنان - فلسطين

روسيا تندد بعزم تركيا القيام بعملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا


نددت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، بمقترح تركي بشأن القيام بعملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا لتطهيرها من المسلحين الأكراد.

ونقلت " رويترز " عن الوزارة قولها في بيان، إن "تعهد تركيا بالقيام بعملية جديدة في شمال سوريا، إذا لم يجر تطهيرها من المسلحين الأكراد، أثار دهشتها"، محذرة من "أن مثل هذه الخطوة ستضر بجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأوضحت أن "موسكو نفذت بالكامل التزاماتها بموجب اتفاق أبرمه الرئيس فلاديمير بوتن مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان".

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان، إنه "بفضل مجموعة الإجراءات التي نفذتها روسيا الاتحادية، أمكن تحقيق درجة كبيرة من الاستقرار في الوضع".

وأضاف أن "دعوة وزير الخارجية التركي لعمل عسكري لن يكون من شأنها سوى تصعيد الوضع في شمال سوريا بدلا من حل الأمور بالشكل المنصوص عليه في مذكرة تفاهم مشتركة وقعها الرئيسان الروسي والتركي".

وتأتي تصريحات وزارة الدفاع الروسية هذه ردا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، قال فيها إن "بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا ما لم تخرج وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة".

وكانت وكالة أنباء الأناضول نقلت عن الوزير التركي قوله، الاثنين، إن "أنقرة ستبدأ عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا إذا لم يتم إخلاء المنطقة ممن وصفهم بالإرهابيين".

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