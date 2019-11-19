سوريا - لبنان - فلسطين

سماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي


أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي في العاصمة دمشق.

وذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوب البلاد.ونقلت عن مصدر ميداني، قوله إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ يرجح أنها إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي، وأن "عددا من الصواريخ أطلقت من اتجاه المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل، وحاولت استهداف مواقع عسكرية سورية بريف دمشق الجنوبي وتعاملت معها الدفاعات الجوية وأسقطت معظمها".

وأضاف "طائرات حربية إسرائيلية حاولت استهداف أحد المواقع العسكرية جنوب البلاد عبر دفقة من الصواريخ جو أرض .. تعاملت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري مع هذه الصواريخ وأسقطت معظمها بريف دمشق الجنوبي المتاخم للقنيطرة".

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن صافرات إنذار أطلقت في منطقة هضبة الجولان، وتم اعتراض 4 صواريخ من أراضي سوريا بواسطة القبة الحديدة، وتم إسقاطها خارج إسرائيل.

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