الجيش السوري يستعيد ثاني أكبر محطة كهرومائية في البلاد

استعادت قوات الجيش السوري السيطرة على محطة الطاقة الكهرومائية "تشرين"، الواقعة على نهر الفرات، وهي ثاني أكبر محطة لتوليد الطاقة في سوريا.

وقال موقع روسيا اليوم، إن الشرطة العسكرية الروسية ستبدأ اليوم الاثنين دوريات في محيط هذه المنشأة الاستراتيجية.

وتم بناء محطة "تشرين" لتوليد الطاقة الكهربائية قبل حوالى 20 سنة على نهر الفرات، وعلى بعد 90 كيلومترا عن مدينة حلب، وعمل على بنائها مهندسون روس وسوريون، وتنتج نحو 630 ميغاواط.

هذا وكان الجيش السوري قد استعاد في وقت سابق السيطرة على أكبر محطة كهرومائية في مدينة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة، التي كانت تحت سيطرة مسلحي "داعش".