الصفدي يرفض رئاسة حكومة لبنان

أصدر الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بياناً طالب فيه بسحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة، ومتأملاً تسمية الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية، الأمر الذي يعني العودة إلى المربع الأول.

وفي هذا السياق، كان عضو الكتلة العونية النائب أسعد درغام أفاد أمس، بأن تسمية الصفدي لترؤس الحكومة المرتقبة جاءت بناء على رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي أصر على موقفه الرافض للعودة إلى رئاسة الحكومة خلال اجتماع الخليلين (حركة أمل وحزب الله).

وكشف أن الحكومة القادمة ستكون “تكنوسياسية”، معتبراً أنه من غير المقبول تخطي الدستور والانتخابات النيابية التي أفرزت أكثرية لا يمكن تخطيها. ورأى درغام أن المشكلة ليست بالتكنوقراط بل بتغيير النهج المعتمد منذ التسعينات وهو الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة من الأزمات المتلاحقة اقتصادياً ومالياً بسبب الهدر والفساد، وتساءل: الجميع يريد محاربة الفساد، فمن هم الفاسدون.. هل هو الشعب مثلاً؟

فيما أوضح عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش، أن الحريري أصر خلال اللقاء على حكومة تكنوقراط، وقال إن هناك جملة من الأسماء لتأليف الحكومة واذهبوا للاستشارات النيابية. وشدد على أنه حتى اللحظة فإن الحريري مصر على حكومة تكنوقراط من دون سياسيين.