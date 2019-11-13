سوريا - لبنان - فلسطين

عضو بالكونغرس: على تركيا الانسحاب فورا من سوريا


أكد عضو الكونغرس الأميركي مايكل ماكول الأربعاء، أنه على تركيا الانسحاب فورا من سوريا.

وأضاف مايكل ماكول: "لن نقبل على أرضنا ضيوفا يخرقون مبادئنا" مشيرا الى أن تركيا اتخذت مؤخرا إجراءات تضر بالحلف الأطلسي.

وكان من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان واشنطن اليوم الاربعاء بدعوة من الرئيس دونالد ترمب، بينما تواجه زيارته معارضة شديدة من قبل الكونغرس الاميركي بعد الخلافات التي حدثت بين البلدين مؤخرا.

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