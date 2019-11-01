سوريا - لبنان - فلسطين

"مجلس سوريا الديمقراطية": مستعدون للتفاوض بخصوص انضمام القوات الكردية إلى الجيش السوري


قالت رئيسة اللجنة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، الجمعة، لـ"سبوتنيك"، إن القوات الكردية لا تبحث حاليا الانضمام إلى الجيش السوري، لكنها مستعدة للتفاوض.

وأعلنت أحمد، أن القوات الكردية ستدخل في مفاوضات بهذا الشأن في حال قدمت دمشق عرضا رسميا، مؤكدة أن الأكراد السوريين يريدون إجراء مناقشات حول ذلك مع دمشق​​​.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الأكراد على استعداد للدخول في مفاوضات إذا عرضت دمشق القيام بذلك غدا، قالت، إلهام أحمد: "نعم. نحن مستعدون". وأضافت: "نرغب بالفعل في الجلوس إلى طاولة المفاوضات.. الجيش السوري وقوات قوات سوريا الديمقراطية يوافقان، لكنهما لم يحاربا معا ضد الجيش التركي. الجيش السوري يسيطر الآن على بعض المناطق، ولكن القوات الكردية قد انسحبت".

يأتي هذا الإعلان غداة تصريحات للرئيس السوري بشار الأسد أكد فيها أن الأكراد في معظمهم كانوا دائماًعلى علاقة جيدة مع الدولة ويطرحون أفكارا وطنية حقيقية.

وأضاف أن دخول الجيش السوري إلى مناطق الشمال السوري هو تعبير عن دخول الدولة السورية بكل الخدمات التي تقدمها وقد وصل الجيش إلى أغلب المناطق ولكن ليس بشكل كامل ومازالت هناك عقبات تظهر والهدف النهائي هو العودة إلى الوضع السابق للمنطقة وهو سيطرة كاملة للدولة عليها.

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"مجلس سوريا الديمقراطية": مستعدون للتفاوض بخصوص انضمام القوات الكردية إلى الجيش السوري
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