إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة ببندقية صيد جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الأربعاء، بإسقاط طائرة "معادية" مسيرة ببندقية صيد جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية"، أن "أحد المواطنين أسقط صباح اليوم، ببندقية صيد، طائرة مسيرة معادية فوق بوابة فاطمة – كفركلا".

من جانبه، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر" أنه "وخلال أعمال روتينية لتأمين الحدود، سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية بالقرب من الحدود، في الجانب اللبناني".