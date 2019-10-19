السيد حسن نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية

علق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، السبت، على الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة في لبنان، وفيما حذر من "أخطار حقيقية" تواجه البلاد، أكد عدم تأييده لاستقالة الحكومة الحالية.

وقال نصر الله في كلمة له إن "ما تشهده البلاد هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من السياسيات الاقتصادية، وإن بعض القيادات السياسية تتخلى عن المسؤولية وتلقي التبعات على الآخرين".

وأضاف، أن "على الجميع أن يتحمل المسؤولية ومن المعيب التنصل منها وخصوصا الذين شاركوا بالحكومات السابقة"، محذراً من أن "هناك أخطاراً حقيقية تواجه لبنان وأهمها الانهيار المالي والانفجار الشعبي".

وتابع، أن "على المسؤولين أن يقتنعوا أن الناس لا يمكن أن تتحمل ضرائب جديدة"، مضيفاً: "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية والسبب أنه لن يكون هناك حكومة جديدة خلال سنة أو سنتين".