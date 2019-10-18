الحريري يمنح القوى السياسية مهلة 72 ساعة للعودة اليه بحلول

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الجمعة، إنه يقف "مع كل تحرك سلمي في البلاد"، فيما منح مهلة 72 ساعة للقوى السياسية للعودة اليه بحلول.

وقال الحريري في كلمة له إن "الإصلاحات لا تعني فرض الضرائب بل تغيير النهج الذي تسير عليه الدولة"، مبيناً "أحاول أن أعالج أوجاع اللبنانيين منذ 3 سنوات حتى اليوم".

وأضاف :"تعرضت خطتي للإنقاذ بمساعدة المجتمع الدولي إلى عراقيل كثيرة"، مؤكداً أن "الناس أعطونا أكثر من فرصة من 3 سنوات حتى اليوم".

وأوضح، :"إذا كان هناك من يملك حلاً آخر للأزمة الاقتصادية فليبرزه ويتسلم زمام الأمور" موضحاً :"أعطي شركاءنا في الحكومة مهلة 72 ساعة للإجابة عن أسئلتي أو سيكون لي كلام آخر".

وكان الالاف من المواطنين اللبنانيين قد تظاهروا في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أمام القصر الرئاسي في بلدة بعبدا فضلاً عن مناطق أخرى، ضد فرض ضرائب جديدة.